Эксперт рассказал, почему на самом деле не назначены выборы в некоторых громадах Донбасса

Невозможность провести выборы в некоторых громадах Донетчины и Луганщины – легко опровергается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 августа, во время брифинга на тему: «Местные выборы 2020: Что следует знать сегодня» рассказал руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Солонтай поделился своим мнением о не назначенных в 18 громадах Донецкой и Луганской областей выборах.

По его словам, представители ряда громад из Донетчины и Луганщины также были активными среди тех, кто обращал внимание на недопустимость «партизации» выборов в маленьких громадах, а теперь они «являются прямо пострадавшими». «Ситуация складывается так. С юридической точки зрения, областные военно-гражданские администрации написали письма о невозможности обеспечить безопасность во время проведения выборов. Но эта невозможность обеспечить безопасность опровергается достаточно просто – анализом прошлого года, когда в прошлом году были проведены 2 тура президентских выборов и парламентские выборы», – отметил Солонтай.

По его словам, когда бюллетень касался государственных вопросов, проводить выборы в тех же самых громадах было безопасно, теперь же, когда бюллетень касается местных вопросов – стало проводить выборы небезопасно. «Кроме того, это коснулось, к примеру, Северодонецка, Лисичанска, в которых уже были ранее проведены и местные выборы в том числе… На неформальном уровне все понимают, что это связано с тем, что социология настроения населения показывает плохие результаты для определенных политических сил, которые поддерживают идею не проведения тут выборов… Создается впечатление, что мы манипулируем понятием безопасности», – заявил эксперт.

Он отметил, что на местах, в том числе в прифронтовых населенных пунктах абсолютно не понимают, почему создаются новые объединенные громады, создается новая конфигурация админтерриториального устройства – при этом эта новая конфигурация не сопровождается проведением местных выборов в эти новые ОТГ, новые городские, сельские, поселковые советы.

Эксперт подчеркнул, что это касается не всех громад, а избирательно. «То есть, например, в Новоайдарский совет можно проводить выборы, а в Северодонецкий, Лисичанский и Счастьинский, которые находятся вокруг – нельзя проводить», – сообщил он.