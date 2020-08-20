По гривне за маску: Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ разоблачили в вымогательстве миллиона гривен

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинских военных. В условиях борьбы с CОVID-19 злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн грн. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным предварительного расследования, сделку организовали начальник управления командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски», – говорится в сообщении.

Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. грн – первой части «отката». Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам из командования Медицинских сил.

Задержали организаторов сделки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части «отката» – 600 тыс. грн.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются обстоятельства дела. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства командования Медицинских сил к функционированию схемы.