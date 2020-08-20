Стрелял в соседа из дробовика: Жителю Славянска грозит до 15 лет тюрьмы

В Славянске (Донецкая обл.) в ходе конфликта с соседом 35-летний горожанин получил ранения дробью в живот. За несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали стрелявшего. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В дежурную часть полиции Славянска поступило сообщение о том, что житель микрорайона Черевковка во время конфликта получил огнестрельное ранение.

«На месте происшествия правоохранители установили, что конфликт произошел между жителями двух смежных домовладений. 35-летний пострадавший рассказал, как поссорился с соседом и тот прямо через забор выстрелил в него дробью из неизвестного оружия. Мужчину с ранениями живота забрали медики скорой помощи, а полицейские приступили к розыску преступника, который исчез сразу после инцидента», – рассказали правоохранители.

Сразу было установлено, что стрелявший – ранее судимый 42-летний житель города. За несколько часов оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц микрорайона. Самодельное огнестрельное оружие нашли на крыше его дома.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В данное время начато досудебное расследование по ч.1 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.