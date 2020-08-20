Более 140 тысяч: Донетчина получила партию новых учебников

Более 140 тыс. учебников для учеников 3 класса доставлены в учреждения образования Донецкой области по состоянию на среду, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что в область поступила первая партия учебников для третьеклассников в количестве 140 081 книги. Учебники для учеников 7 класса планируется доставить до 1 сентября.

Кроме того, для улучшения интернет-услуг 30 учреждений общего среднего образования Мариуполя, Торецка, Бахмутского, Марьинского, Ясиноватского районов, расположенных на линии разграничения, предусмотрено финансирование в виде субвенции из областного бюджета местным бюджетам на сумму 2400 тыс. грн.

«Улучшено качество интернет-услуг в одном учреждении общего среднего образования Мариуполя, трех учебных учреждениях Ясиноватского района. Продолжаются работы в 15 учебных учреждениях Торецка, Марьинского и Бахмутского районов», – говорится в сообщении.

Сеть учреждений образования области представлена 1156 действующими учебными заведениями, в которых будут воспитываться и получать образование 270,6 тыс. детей, учащихся и студентов: дошкольного образования – 558/51,3 тыс.; общего среднего образования – 511/169,8 тыс.; профессионального (профессионально-технического) образования – 38/9,7 тыс.; высшего образования – 49/39,8 тыс.