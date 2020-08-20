В ФСБ России заявили, что предотвратили попытку похищения одного из «лидеров ополчения Донбасса»

ФСБ России заявила, что помешала украинским спецслужбам похитить и вывезти с территории РФ одного из «лидеров ополчения Донбасса». Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы, опубликованном сегодня, 20 августа.

В ФСБ утверждают, что организатором акции стал сотрудник СБУ по фамилии Байдала, который якобы причастен к убийству «главы ДНР» Александра Захарченко.

Утверждается, что похищение координировалось из СБУ, но действовали через российских бандитов. Для похищения были якобы сформированы две группы из членов российской ОПГ, которым пообещали за работу 200 тыс. долл. и выплатили аванс в 50 тыс. долл. Они «вели наблюдение за конкретными адресами в регионах», а также выезжали в «ДНР» на задания.

Как сообщает российское «РИА Новости», в Следственном комитете РФ заявили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль «под предлогом приобретения недвижимости» и ударили электрошокером, однако тот «оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль».

В ФСБ утверждают, что семерых россиян – фигурантов дела уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение, кроме того, они «готовили на территории страны еще несколько похищений и убийств».