В «ЛНР» во время прогулки на школьном дворе девочка запуталась в колючей проволоке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Первомайске (Луганская обл.) 13-летняя девочка во время прогулки во дворе детско-юношеской спортивной школы запуталась в колючей проволоке.

Как сегодня, 20 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», инцидент произошел 19 августа в 20:00. Во время прогулки во дворе детско-юношеской спортивной школы девочка, не увидев колючую проволоку, лежавшую на земле, споткнулась, упала и оказалась в «капкане». Более получаса друзья, а затем медики «скорой» пытались помочь ей, но безуспешно.

Сотрудник «скорой помощи» обратился в «МЧС» с просьбой помочь освободить девочку, запутавшуюся в колючей проволоке.

Прибывшие на место сотрудники «МЧС» при помощи специальных механических ножниц освободили ноги ребенка из западни, это заняло порядка 7 минут.

С диагнозом «колотые раны левой голени» девочку доставили в приемный покой больницы в Первомайске. После осмотра и оказания первой помощи подростка отправили на амбулаторное лечение.