Снимал на видео дорогу и здания: В «ДНР» мужчину посадили в тюрьму на 11 лет

В «ДНР» за «шпионаж» к 11 годам тюрьмы «приговорили» мужчину. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба «верховного суда».

«Являясь гражданином Украины, фигурант уголовного дела был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и осуществлял шпионскую деятельность на территории ДНР в период с августа 2017 года по март 2019 года», – уверяют в «ДНР».

Там уточняют, что мужчина являлся директором одного из предприятий, периодически выезжал на подконтрольную украинским властям территорию.

Якобы по заданию СБУ, он осуществил видеосъемку автомобильной дороги по маршруту "Донецк – Горловка" и передал при помощи интернета электронный файл с видеофиксацией указанной автомобильной дороги. «Кроме этого, по заданию иностранной разведки осуществил видеофиксацию места нахождения административного здания УБОП МВД ДНР и административного здания ЭКЦ МВД ДНР, а также визуальное наблюдение за гостиницей "Прага". Собранные сведения фигурант уголовного дела передал сотруднику СБУ посредством мобильного приложения WhatsApp», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что мужчина «полностью признал себя виновным».

«Суд» назначил ему наказание в виде «лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».