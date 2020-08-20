Мурал, игровой центр, колокол Мира: В Мариуполе рассказали о реконструкции главной площади

В Мариуполе активными темпами реконструируют площадь Свободы, часть работ уже находятся на завершающей стадии. Об этом сегодня, 20 августа, шла речь на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба горсовета.

«На объекте на завершающей стадии укладка ФЭМ и мраморной плитки. Также приступили к укладке рулонного газона и оснащению детской локации. Там появится игровой центр американского производства, аналогов которому нет в Украине», – отмечается в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что после реконструкции площадь Свободы станет не только популярным местом для отдыха, но и живым интерактивным пространством. Там оборудуют лазерное шоу, которое будет сопровождаться яркими световыми решениями, а главная идея – символ свободной, мирной и неделимой Украины. Также обновленное пространство украсит параболический фонтан и мультифункциональная сцена.

«С самого входа в площадь гости должны окунуться в океан эмоций и нарратива. Комплекс начнется муралом "Милана". Далее – памятник "Противостояние", как символ борьбы мариупольцев за свою свободу. Но ни одна борьба, к сожалению, не проходит без жертв. В память о тех, кто ценой своей жизни отстоял право Мариуполя быть свободным и мирным, мы установим мемориал Воинам-освободителям», – рассказал городской голова Вадим Бойченко.

На мурале «Милана» изображена 6-летняя девочка, пострадавшая во время трагедии на «Восточном». В ходе артобстрела она потеряла маму, которая спасла ее, накрыв своим телом. Мемориал Воинам-освободителям будет выполнен в форме трезубца. Его украсят дубовые листья как символ утраченных жизней. Композицию дополнят источники воды.

Для колокола Мира, который также установят на площади, уже возведены колонны, а сам 500-килограммовый колокол скоро прибудет в Мариуполь. Его отольют из бронзы и латуни. На колоколе на разных языках будет надпись – «Мир и Свобода».