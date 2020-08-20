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Уже 60 человек: На Донетчине возросло количество людей, госпитализированных с COVID-19

20.08.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине в медучреждениях первой волны по состоянию на сегодня, 20 августа, с COVID-19 госпитализированы 60 человек. Такие данные обнародовала пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

Накануне, 19 августа, в Донецкой области в условиях стационара проходили лечение 52 больных коронавирусом.

Всего в медицинских учреждениях первой волны насчитывается 955 коек. 93% из них остаются свободными.

В целом, в Донецкой области с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 1 155 человек, в том числе у 30-ти – за среду, 19 августа. 16 случаев коронавирусной болезни завершились летально.

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