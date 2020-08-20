«Откаты» на масках для армии: Министр обороны инициировал служебное расследование

Министр обороны Андрей Таран инициировал проведение служебного расследования по выявленным фактам получения неправомерной выгоды должностными лицами одного из командований Вооруженных сил. Об этом сегодня, 20 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Правоохранительными органами выявлены факты получения неправомерной выгоды должностными лицами одного из командований Вооруженных сил Украины от участников тендерных процедур на поставку медицинских материалов. В рамках открытого уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия. Министром обороны Украины инициировано проведение служебного расследования по выявленным фактам», – сообщили в Минобороны.

Решением главнокомандующего Вооруженными силами Украины на время расследования от выполнения должностных обязанностей отстранен ряд должностных лиц.

Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных сил всесторонне способствуют проведению следственных действий в рамках уголовного производства.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинских военных.