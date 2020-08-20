Почти 3 миллиона гривен: На Донетчине 16 предпринимателей выиграли гранты

В Славянске (Донецкая обл.) 16 предпринимателей были признаны победителями конкурса грантов ПРООН на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий, передает «Бізнес-Схід».

Как сообщается, гранты получили предприниматели, которые работают в направлениях по производству керамики, текстильной продукции и одежды, пищевых продуктов, индустрии гостеприимства. Общая сумма финансовой поддержки составила 2 599,532 тыс. грн.

Общественный союз «Кластер "Керамический край" с центром в Славянске» стал победителем конкурса «Содействие реализации местных стратегических планов в сфере местного экономического развития» в компоненте «Местное самоуправление и реформа по децентрализации».

Полученный грант пойдет на создание гончарной мастерской в Добропольском районе. Как отметили в управлении экономического и инвестиционного развития Славянского городского совета, проект будет способствовать укреплению связей между городами и районами Донбасса. Кроме того, он будет популяризировать Славянск как город керамики.

Еще 10 предпринимателей города получили грантовую помощь благодаря участию в проектах «Неотложная гуманитарная помощь и поддержка раннего восстановления для уязвимых ВПЛ, людей, которые вернулись, и громад, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины» при содействии Международной организации миграции (МОМ) и программы расширения собственного бизнеса.

Каждому из победителей выделено 2 800 долларов США (69 160 грн) в виде оборудования. Победителями были определены предприниматели, работающие в различных сферах: сельское хозяйство, производство, оказание услуг населению, торговля.