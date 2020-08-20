«Зеленый коридор» за 300 гривен: Как переселенец ехал из Донецка в Киев через Россию

Итак, переселенец из Донецка, публикующийся под ником «Маньяковский», решил продать квартиру в родном городе. Все перипетии этого процесса см. в «Но тут вмешался карантин и новые «законы ДНР»: Переселенец рассказал, как продавал квартиру в Донецке». Дело было в июле, при карантине, при закрытой линии разграничения со стороны «ДНР». Поэтому мужчина из столицы Украины в «ДНР» вынужден был добираться через РФ – «57 километров полями: Переселенец описал путь из Киева через Россию в Донецк» (здесь же см. об особенностях бизнеса перевозок через РФ, их стоимости и прочих нюансах).

На оформление продажи, ностальгию по городу, вечеринки с друзьями и вывоз вещей из квартиры ушло 3 дня. И теперь «Маньяковский» отправляется в обратный путь – на Киев, и тоже через Россию. Воспользовался услугами перевозчика, который гарантирует, что после въезда в Украину их не отправят на самоизоляцию…

– Водитель сообщил, что заберет меня с ближайшей остановки от дома в 17:00, так как он живет рядом… Подъехал «Рено трафик». Водитель сразу протянул руку: Алексей, я. Поехали.

Леша сказал, что пассажиров будет шестеро, и первых после меня забираем в Макеевке , а остальных в Торезе. Мы ехали по объездной и мне в глаза кинулись виды недостроенного «Ашана» (вернее, это недостроенный ТРЦ «Rose Park» возле действующего гипермаркета «Ашан», – ред.), а затем и Макеевский «МЕТРО». Диковато выглядит «МЕТРО» без людей и машин вокруг.

Пассажиров забрали в центре. Это была мама с двумя детьми. Звонок Алексею от диспетчера дал знать, что пассажиры из Тореза в последний момент отказались ехать, и мы будем ехать всего лишь впятером.

Обратная дорога до «границы» показалась быстрее.

Перед самой «границей» между «ДНР» и РФ есть еще какой-то «республиканский» блокпост. Останавливают все автобусы и бусики. Якобы проверка документов. Водитель попросил меня рассчитаться сейчас и желательно помельче, ибо ему нужны деньги на «проверку» документов.

На этом блокпосту к нам присоединились еще три бусика. Водители знали друг друга и в данной поездке мы будем идти колонной. Это радовало. Реально, намного проще так ехать.

Минут через 10 выехали к «границе» на Мариновке...

На «границе» было большое количество грузовых машин, в основном, фуры и те, что гоняют металл. Легковых тоже было много. Мы объехали очередь слева.

Первый бусик проехал вдоль очереди и заехал по встречке на территорию «таможни ДНР». Провел он там, наверное, с полчаса и поехал дальше на российскую сторону. Таким же образом заехали и мы. Не знаю почему, но мы на этом пункте провели гораздо больше времени. Наверное, часа полтора. Сумки почти не проверяли, а вот паспортный контроль был долгим... Очередь.

На российской границе как всегда пришлось заполнять таможенные декларации на ввоз авто для водителя, ну, и нам на въезд – миграционку. Длилось это тоже все часа два. Наши сумки проверили формально. А вот автобус «Горловка – Севастополь» шмонали по полной, все вещи – через ленту ренгеновскую.

Еще с час мы ждали остальные бусики за выездом на заправке, и двинули в путь. Наш водитель ехал в этот маршрут впервые, раньше он возил людей на КПП «Горловка» (единый транспортный коридор с украинским КПВВ «Майорское», – ред.). Мы разговорились с ним. За все время где он только не работал. Успел даже в Беларуси побыть начальником, но зарплата не устраивала, и он вернулся в Донецк, чтобы работать перевозом. Этот бизнес, вероятно, выгоднее. Тоже ругался на эту ситуацию, как и все, с кем я общался в этой поездке. Дети сзади разложили сидения, и спали как на диване. Мамаша нервничала и следила чтобы водитель не заснул.

Останавливались часто, то кофе, то энерготоник. Дорога дальняя – 900 км, а еще и ночь. Тяжело. Я отрубился, когда появились первые признаки восхода солнца, где-то в 5 утра. К 8-ми часам мы подъехали к Белгородской таможне. Как оказалось, ночью к нам присоединились в колонну еще два бусика. Так вшестером и приехали одновременно.

На Киев из всех наших машин нас было всего 6 человек. Остальные ехали в Харьков, Мариуполь и Славянск. Наш диспетчер с украинской стороны была все та же Зоя. Та, что ехала с нами из Киева до российской границы тремя днями ранее, когда я ехал в Донецк. Она позвонила, и сказала, что бусики уже едут за нами, и они уже в Полтаве.

Мы прошли пешком к воротам пешего перехода российской таможни. Людей насобиралось уже достаточно много. Впереди нас было, наверное, человек 60 и за нами еще человек 200. Долго не пропускали. Где-то через часа полтора мы прошли на паспортный контроль. Там еще часик в ожидании и... сумки почти не проверяли. Мы вышли за ворота РФ еще через час.

В тот день пеший переход на украинской таможне уже работал. Очередь на паспортный контроль была небольшая. Нас предупредили, что на украинской таможне говорим, что едем из России, а не из Донецка. Эта процедура заняла максимум полчаса. Тут же украинские погранцы спросили – установлено ли приложение «Дій вдома» и проверили ее наличие.

Дальше был трешак. В отдельном здании со сквозным проходом досматривали вещи. Людей было тьма. Часа полтора мы стояли в очереди, чтобы попасть вовнутрь. Досматривали сумки очень тщательно. Наша спутница сказала таможеннику, что едет из «ДНР». Начал выеживаться, хотя он ведь таможенник, а не паспортист. Сказала ему, что денег нет и делайте то хотите. Он тупо сказал – давай на магарыч и пропущу. 200 грн. Бл@, как стыдно! 200 грн морда на магарыч просила! Мы собрались всей киевской бандой после таможни и двинули к выходу. Там нас ждала Зоя. На выходе с таможни стоят полицейские – мы типа обязаны активировать программу «Дій вдома». На нас они только посмотрели и кивнули головой. Зоя предварительно оплатила «зеленый» коридор по 300 грн с человека.

Через 15 минут мы сели в бусик на Киев...

Еще совсем недавно, мы жили там, где никто не мог предположить, что такой вот цирк будет происходить в нашій неньці Україні. Немає слів та емоцій щоб передати мою біль від того, що кров десятків тисяч українців має литися в рідну землю. Я не знаю якою мразотою треба бути, щоб спонукати та підігрівати цю хворобу. Таке може робити тільки хвора людина. Хвора на всю голову. Важко на душі, але ж я знаю и вірю: Україна єдина! Донбас – це Україна. Сонце України встає на Донбасі! Слава Україні!