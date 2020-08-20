Россия жестко продавливает политическую субъективизацию ОРДЛО, – Гармаш

Россия всеми силами пытается придать субъектность отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в политическом процессе и переговорах. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

«Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субъективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ)», – написал Гармаш.

По его мнению, тем более недопустима «занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса» и заявления РФ о том, что она «примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО – ОРЛО и Украиной».

«Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнеры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы. Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику», – подчеркивает Сергей Гармаш.

Он добавил, что у него нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса президента, нет оснований говорить, что Украина «реально поддается этому давлению».

«Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению», – заключил представитель украинской делегации в ТКГ.