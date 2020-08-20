Мины, гранаты, патроны: На Луганщине обнаружили схрон боеприпасов

В Попасной (Луганская обл.) в среду, 19 августа, при осмотре территории нежилого домовладения, пограничники и правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего обнаружены три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов.

Кроме того сообщается, что в Донецкой области пограничный наряд Краматорского отряда на обочине автомобильной дороги «Новогродовка-Селидово» обнаружил гранату Ф-1.

«Во всех случаях обнаруженные боеприпасы установленным порядком изъяты представителями ГСЧС. Работники полиции проводят мероприятия по установлению круга причастных лиц», – отметили в пограничном ведомстве.