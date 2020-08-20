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ПРООН передает кислородные концентраторы 18 больницам Донетчины

20.08.20 16:25
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине передает 18 медицинским учреждениям Донецкой области 50 специализированных кислородных концентраторов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Сегодня, 20 августа, состоялась официальная передача 4 специализированных кислородных концентраторов КНП "Городская больница № 3" Краматорского городского совета. В скором времени планируется передача еще 46 концентраторов для нужд медицинских учреждений Донецкой области», – говорится в сообщении.

Кислородные концентраторы (скорость распыления 5 л / мин) предназначены для эффективной кислородной терапии. Специальные электрические приборы обеспечивают отделение кислорода атмосферного воздуха и подают кислород высокой концентрации (более 90%), что является необходимым для поддержки пациентов с признаками дыхательных расстройств, сопровождающих, в том числе, ход коронавирусной болезни.

Координатор компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира Елена Рудич отметила, что показатели заболеваемости в Украине продолжают расти стремительными темпами.

«В условиях пандемии непосредственная поддержка врачей и обеспечения учреждений здравоохранения жизненно важным оборудованием в настоящее время остаются одним из основных приоритетов нашей программной деятельности», – сказала Елена Рудич.

Закупка оборудования осуществляется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

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