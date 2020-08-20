Пытался убить: В Мариуполе мужчина ударил незнакомца ножом в горло прямо на улице

В Мариуполе неизвестный посреди улицы нанес мужчине удар ножом в горло. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи у прохожих. По «горячим следам» оперативники установили личность нападавшего и задержали его. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Инцидент произошел 19 августа. В 07:35 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ударил ножом в горло 25-летнего жителя Кальмиусского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленник стал очевидцем конфликта своей сожительницы и незнакомого мужчины. После этого, не колеблясь, он достал нож и ударил им парня.

«Нападавшим оказался 48-летний местный житель, который за плечами имеет судимость за причинение телесных повреждений, повлекших смерть человека. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник спрятал нож, а сам пытался законспирироваться дома», – рассказали в полиции.

Фигуранта задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.