Встреча советников глав государств Нормандского формата подтверждена, – президент Зеленский

Встреча советников глав государств Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ) – подтверждена. Об этом сегодня, 20 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава государства отметил договоренности, достигнутые в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Подтвердили встречу советников в Нормандском формате. Это говорит о том, что после встречи советников будем ожидать продолжения и встречи лидеров "Нормандии"», – сказал Зеленский.

По его словам, в ситуации на Донбассе есть достижения. «Уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. Считаю, что это большое достижение», – отметил президент.

Кроме того, на последнем заседании ТКГ договорились о 20 участках разминирования, новых участках разведения сил и передали списки на обмен. «Списки на обмен еще мы не получили полностью с "той" стороны», – уточнил Владимир Зеленский.

Он положительно оценил работу ТКГ: «Я считаю, что наша Трехсторонняя контактная группа возродила полностью минские заседания. Они вдохнули, в принципе, в "Минск" жизнь. Это я говорю в целом, еще когда там был Леонид Данилович Кучма. Сейчас я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком».

Глава государства добавил, что ТКГ должна постоянно встречаться, чтобы «вся эта конструкция не развалилась», поскольку она «очень хрупкая».

«В целом ТКГ я доволен. Но хотел бы большего», – резюмировал Зеленский.