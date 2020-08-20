Горят, солят, пылят: В «ДНР» рассказали о проблемах с терриконами (Фото)

Терриконы являются особенностью ландшафта Донецкой области. Для многих, кто приезжает в регион впервые, они кажутся диковинкой. В «ДНР» такие «городские горы» занимают порядка 6% территории. Непосредственно в Донецке – более 150 породных отвалов, а всего в «республике» их почти 600.

Терриконы появились на Донбассе чуть более века назад, при этом, они связаны не только с деятельностью предприятий угольной промышленности. Раньше уровень технологий не позволял перерабатывать породу, поэтому ее складировали.

«Это объекты, которые получились от выемки полезных ископаемых и горных пород из-под земли – это от угольной промышленности, такие терриконы формировались у нас в течение более 100 лет. Насыпи от металлургической промышленности – это шлаковые отвалы. Есть еще накопления рудоуправлений от добычи известняков и доломитов, они формировались на протяжении 50-ти лет», – поясняет заведующий одной из кафедр «Донецкого технического университета ДНР» Александр Корчевский.

25-30% терриконов в «республике» – горящие. «Часть из них горит, и тем самым в атмосферу выбрасывается достаточно много вредных веществ. Это и серная кислота, соляная кислота, блоки серы, сернистые газы и множество иных. При дождях тяжелые металлы обычно попадают в подземные воды, затем проявляются уже в поверхностных водоемах. Тем самым тяжелыми металлами загрязняется почва и водоемы. Поэтому терриконы – достаточно сложные объекты, которые требуют постоянного внимания и контроля», – отмечает руководитель «госкомитета по природным ресурсам ДНР» Роман Кишкань.

Горящие терриконы

«Опасность для населения терриконы представляют также и тем, что даже после завершения горения и выделения в атмосферу вредных веществ, – они пылят. И из-за этого не только у шахтеров развиваются силикозы, но и у обычного населения», – добавляет заведующий отделом Донецкого ботанического сада Дмитрий Сыщиков.

Еще один негатив таких отвалов – засоление территории. «Обычный террикон в 70 метров высотой содержит породы примерно в 1 млн тонн. И в нем находится около 100 тысяч тонн соли – это целый железнодорожный состав. Так это только один отвал. Например, наклон шахты 17/18 [в Донецке] вывели из эксплуатации в последнее десятилетие. И вот там свеженькие отвалы достаточно большие. И даже со спутника видно, что солевое пятно постепенно распространяется. Уже от отвалов оно растянулось на более 500 метров. И все эти земли уже не пригодны к использованию в народном хозяйстве. Единственный выход – провести нормальную рекультивацию, как бы это не было трудно и затратно», – говорит старший научный сотрудник ботсада Сергей Жуков.

В «ДНР» провели инвентаризацию терриконов – часть из них идентифицировали, остальные признали бесхозными. Данные занесли на интерактивную карту, через которую можно получить базовые данные об объекте, если они известны (место расположения, площадь, высота, балансодержатель, горящий или не горящий и пр.).

За рубежом уже решили проблему рекультивации и, например, в Германии, Франции, Великобритании терриконов почти не осталось. До 2014 года в том же Донецке власти активно проводили такие работы. В частности, породу с отвалов использовали в строительстве дорог.

«Когда строилась объездная дорога, на нее ушло порядка 4-х терриконов. Порода использовалась для первичной подушки этой трассы. А на месте большого такого террикона в полтора миллиона тонн, который находился между Макеевкой и Донецком, построили потом гипермаркет "МЕТРО"», – вспоминает представитель «ДТУ ДНР» Корчевский.

Также породу терриконов можно использовать как вторичное сырье. Например, в Польше ее перерабатывают для алюминиевой промышленности. «Наши терриконы богаты соединениями оксида алюминия Al 2 O 3 . Но эта технология не развита у нас. Но если ее использовать, то мы сможем получить металл алюминий. Также можно получить силуминовые соединения (сплав алюминия с кремнием, – ред.). Можно производить аглопорит (искусственный пористый заполнитель для бетонов в виде щебня или гравия, – ред.). Аглопорит очень хороший материал, который можно производить при переработке и обжиге породы. Он может использоваться как наполнитель для утепления, звукоизоляции зданий», – рассказал Корчевский.

В довоенное время терриконы, чтобы они не осыпались, не пылили и не распространяли вредные вещества в атмосферу, также озеленяли. Этим занимался специальный отдел Донецкого ботанического сада, специалисты которого подбирали виды деревьев и кустарников для каждого отдельного террикона.

«Условия на терриконах жесткие, не приспособленные для обычных растений. Поэтому мы тщательно подбирали возможные породы. И эти растения отличаются от нашей зоны. В основном, использовали породы из засушливых мест. Наиболее интенсивный процесс рекультивации терриконов шел в 70-80 годы прошлого века – по 5-6 терриконов в год. С того периода мы озеленили около 100 шахтных отвалов», – вспоминает Сергей Жуков.

Однако при «ДНР» рекультивация терриконов не проводится, программы остановлены. При этом местные ученые продолжают заниматься вопросом решения проблемы отвалов. Но лишь на теоретическом уровне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube