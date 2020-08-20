Обычный фейк: В СБУ ответили на заявление ФСБ РФ о попытке похищения «лидера ополчения на Донбассе»

Служба безопасности Украины опровергает информацию ФСБ РФ о якобы срыве операции по похищению одного из участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом говорится в заявлении украинской спецслужбы.

«Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, воевавших на Донбассе. Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков», – подчеркивают в СБУ.

В то же время в спецслужбе обращают внимание, что «каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством».

«И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», – заключили в СБУ.

Ранее ФСБ России заявила, что помешала украинским спецслужбам похитить и вывезти с территории РФ одного из «лидеров ополчения Донбасса». В ФСБ утверждают, что организатором акции стал сотрудник СБУ по фамилии Байдала, который якобы причастен к убийству «главы ДНР» Александра Захарченко.