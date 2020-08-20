Маски на уроках не обязательны: В «ДНР» рассказали о работе школ в новом учебном году

В «ДНР» новый учебный год в школах будет проходить в штатном режиме с соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 20 августа, заявил «министр образования и науки ДНР» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.
«Использование медицинских масок работниками общеобразовательных организаций необходимо только во время прихода и приема детей в организацию, при общении с родителями детей и в исключительных случаях по требованию руководителя, медицинского работника или ответственного лица в учреждении. Для школьников ношение масок на уроках не обязательно, учителя также могут не носить маски на уроках», – сказал Кушаков.
Он уверяет, что совместно с «министерством здравоохранения» разработана инструкция по проведению образовательного процесса при сохранении риска распространения COVID-19.
Инструкция, в частности, предусматривает следующее:
- необходимость проведения генеральных уборок школьных помещений с применением средств дезинфекции до начала учебного дня;
- сотрудники при входе в учебное заведение будут проходить температурный скрининг. Учащимся, кроме замера температуры тела, полагается визуальный осмотр на наличие признаков острой респираторной инфекции;
- запрещается допускать скопление людей при входе в школы, для этого предписывается задействовать все имеющиеся входы-выходы.
- при возвращении ребенка к занятиям после временного отсутствия обязательно будет необходимо предоставить справку о состоянии его здоровья;
- не допускается переуплотнение классов с сокращением гигиенического норматива площади – 2,4 кв. метра на обучающегося;
- запрещается проведение мероприятий с участием более 25 человек;
- особое внимание уделяется дезинфекции и соблюдению масочного режима на пищеблоках.