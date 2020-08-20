Война сказалась на здоровье: Переселенец из Донецка давит в Мариуполе масло (Видео)

Переселенец из Донецка Игорь Кирилюк открыл в Мариуполе семейный маслоцех, в котором производит 7 сортов растительного масла.

В зависимости от вида масла – льняное, тыквенное или кокосовое – на первоначальном этапе сырье складывают в мешочки. Затем помещают в деревянную бочку и с помощью гидравлического насоса выдавливают масло. Делают это вручную. Производство 250 миллилитра продукции занимает от 40 минут до полутора часов.

«Грецкий орех может занять 40 минут, он легко идет. А вот лен очень тяжело давится, для него нужно очень высокое давление», – пояснят Кирилюк.

Оборудование Игорь закупил за грантовые деньги – получил около 70 тыс. грн.

«Все масло произвожу с использованием дубовых бочек. Ни продукт, ни семена не соприкасаются с металлом, поэтому не происходит процесс окисления и максимально сохраняются полезные свойства», – поясняет предприниматель.

Игорь с семьей выехал из Донецка в 2015 году. «Началась война. И не приемлемо было, что стало происходить. А Украину я люблю. Сначала мы жили в Черкасской области у моих родителей. Потом переехали в Мариуполь, т.к. у супруги здесь работа», – вспоминает мужчина.

Сначала он работал финансовым менеджером. Но из-за проблем со здоровьем решил открыть собственный маслоцех. «Я люблю кулинарию, готовить люблю. Тем более, что война, переезды плохо сказались на здоровье. Пришлось задуматься о здоровом питании, и пришла идея заняться растительными маслами», – рассказывает переселенец.

В планах Игоря расширение производства, также хочет изготавливать и сопутствующую продукцию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»