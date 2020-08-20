Как «кинули» и как пришли в вышиванках: Руководитель «Пиккардийской Терции» рассказал о концертах в Донецке

Вокальная формация «Пиккардийская Терция» выступает на Донбассе с 90-х годов прошлого века. А последний концерт в Донецке успели дать 18 мая 2014 года, тогда в зале было очень много зрителей в вышиванках. Но был и печальный опыт гастролей в столицу Донбасса. Об этом рассказал Владимир Якимец, художественный руководитель группы, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что украиноязычный коллектив никогда не испытывал проблем в общении с залом, выступая на востоке Украины. «Когда мы приезжали, скажем, в Харьков, Днепр, Одессу, Запорожье, Донецк, Луганск, то знали, что к нам приходят люди, которые знакомы с нашим творчеством. И мы всегда ценили и ценим такого слушателя. Кстати, такие ценители всегда приводили с собой тех, кто о нас никогда не слышал и, возможно, никогда бы не попал на наш концерт. Поэтому в общении с залом у нас не возникает проблем», – сказал Якимец.

При этом у «Терции» есть и негативный опыт общения с организаторами концертов в Донецке, когда их «кинули» в 90-е годы.

«Это был 94-й или 95-й год. Мы повелись на "сладкие вещи" от организатора, который в Донецке должен был сделать нам сольный концерт в театре. В конце концов, мы приехали за день до концерта и поняли, что что-то не так: звук, свет и аренда зала – не проплачены. А люди билеты купили. И мы понимали, что люди не виноваты. Поэтому приняли решение, что хотя бы в холле, но полчаса споем для тех людей, которые пришли и таким образом попросим прощения даже не за нас, а за организаторов. Пели не в зале, не со звуком, а в холле, при входе. Но как могли, так и сделали, хоть что-то. На таком учишься и получаешь определенный опыт», – рассказал музыкант.

Он добавил, что желающим возмещали деньги за билеты на тот концерт.

«Пиккардийская Терция» ездила в Донецк и Луганск вплоть до начала войны.

«У нас так получилось, что 2012-13 годы мы были в Донецке, Луганске по 3 раза. А в 2014-м (концерт был 18 мая, – ред.) в Донецк на наш концерт приезжали из Мариуполя, куда мы тогда не доехали, потому город в то время захватили "сепаратисты". Также я помню, что на этот концерт приехали люди из близлежащих городов и поселков, приехали в вышиванках. Тогда уже появлялись первые блокпосты. А в Мариуполе на тот момент уже был введен комендантский час и, несмотря на это, люди все-таки приехали в Донецк на наше выступление. Я считаю, что для них это большой подвиг. Они – герои», – вспоминает Якимец.

При этом он до сих пор себе не может ответить, поехал ли бы он из Мариуполя в Донецк на концерт, если бы оказался на месте местных жителей. «Я не знаю, пошел бы я на такое, ну в самом деле. Я в такой ситуации не был. Ничего не могу сказать, но, знаете, когда вот ты выходишь ... Зал ... Люди в вышиванках в Донецке, именно сейчас, именно на этом концерте... И они растягивают большой желто-голубой флаг... Когда в доме – Украина, а вне дома – неизвестно что происходит», – продолжил вокалист.

В 2016 году группа приехала с концертом в Мариуполь. «И к нам люди приходили с теми билетами с 2014 года, когда мы должны быть там. Мы их заранее предупредили, что эти билеты будут действительны в 2016 году. Я очень рад, что у нас есть такие поклонники», – сказал он.

Ради объединения общества Якимец готов даже поехать за линию разграничения. «Я согласен поехать. Так, как и раньше. Буду иметь за честь. И если это кому-то поможет, кого поддержит, то я только за. Но мы своим творчеством, концертами никогда не навязывали никому своих мыслей, убеждений или политических предпочтений, и не тянули "куда-то". Потому что у каждого должна быть свобода выбора. Эта свобода должна происходить так: если ты за Россию – ты в России. Если ты за Украину – ты в Украине. Если не хочешь здесь жить, то не будь здесь, в Украине, езжай в свою Россию. Езжай туда поднимать Россию, может, это у тебя лучше получится», – считает он.

Якимец не верит, что быстро можно вернуть людей в Украину. «Сейчас новое поколение выросло. Оно не знает ни Украину, ни Россию, только это недоразумение под названием "ЛНР", "ДНР"», – поясняет музыкант.

«Чтобы воспитать поколение хотя бы более-менее в какой-то уважении или любви к Украине, нужно иметь не то, чтобы влияние, но хотя бы доступ к тем людям. Удастся ли это быстро сделать – зависит не только от Украины, но и от России и от всего мира… Но надо четко осознать, что победа Украины – это, в первую очередь, дело самих украинцев, и не надо оглядываться на мир. Если ты защищаешь свою страну и стоишь за правду, то мир сам тебя поддержит. Но для этого нужно приложить очень много усилий. А у нас, к сожалению, 20% украинцев защищают свою землю, а остальные 80% живут так, как будто войны последние 6 лет не было. У людей сейчас очень короткая память», – заключил Якимец.