Местные выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей могут пройти в другое время, – «ОПОРА»

Непроведение выборов в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей 25 октября не означает, что они не могут быть проведены в другое время. Такое мнение высказала председатель правления общественной сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, передает «Интерфакс – Украина».

«Я призвала бы и жителей этих территориальных громад, и местное самоуправление не воспринимать ситуацию так, что если 25 октября не состоится день голосования, то поезд ушел на ближайшие 5 лет и полноценного местного самоуправления там не будет», – сказала Айвазовская.

Она напомнила, что в 2015 году, когда были сорваны два избирательных процесса в Донецкой области, в частности в Мариуполе, «парламент принял решение о выборах 25 октября с днем голосования 15 ноября».

Айвазовская посоветовала народным депутатам всех фракций рассмотреть эту ситуацию по существу.

«И если есть необходимость, принимать экстраординарные решения о дне голосования в ноябре, если нет, то все же думать о новом избирательном процессе в рамках этого года в этих громадах», – отметила Айвазовская.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду соответствующий законопроект.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины.