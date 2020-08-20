В обход КПВВ: На Луганщине 6 человек переправлялись в «ЛНР» на лодке

На Луганщине возле села Лобачево Станично-Луганского района военнослужащие одного из подразделений ВСУ задержали 6 человек, которые пытались нелегально попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Группу людей, которые намеревались лодкой переплывать реку Северский Донец, задержали на «переправе» 19 августа.

«По результатам соответствующих процессуальных действий, один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 100 грн каждому», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напоминают, что пересечение линии разграничения возможно только в функционирующих КПВВ. А попытка пересечения линии разграничения вне дорожных коридоров не гарантирует безопасности.