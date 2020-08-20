В Мариуполе лошадь укусила девочку, а девочка – офицера полиции

Вчера, 19 августа, в Мариуполе были покусаны 9-летняя девочка и 27-летняя офицер патрульной полиции, передает «Сайт города Мариуполя».

В 11:20 на ул. Гонды лошадь укусила 9-летнюю девочку. Ребенок кормил животное, но лошади что-то не понравилось, и она укусила девочку за пальцы. Пострадавшую доставили в Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья ребенка и женщины.

В 16:25 на ул. Карпинского произошел еще один подобный случай. На этот раз от зубов 16-летней подростка пострадала офицер патрульной полиции. Как оказалось, патрульные пытались задержать юную наркоманку, а та в порыве ярости укусила копа за плечо, оставив на нем укушенную рану.

27-летнюю сотрудницу правоохранительных органов доставили в горбольницу №4.

В пресс-службе полиции Мариуполя сообщили, что по последнему факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины.