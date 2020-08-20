В Украине церкви будут помогать пропагандировать маски и дезинфекцию

Главы церквей и религиозных организаций готовы помочь правительству в распространении информации среди населения о необходимых мерах профилактики коронавируса, особенно во время учебного процесса в школах. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского совета церквей.

Данной теме была посвящена рабочая встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась сегодня, 20 августа.

Глава правительства отметил, что в настоящее время просветительские мероприятия смогут помочь замедлить распространение COVID-19 и избежать риска перегрузки системы здравоохранения больными, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. В этой сфере правительство рассчитывает на помощь церквей и религиозных организаций.

«Председатель ВСЦиРО митрополит Епифаний отметил открытость Всеукраинского совета церквей к взаимодействию с правительством в разработке и внедрении комплекса просветительских мероприятий, направленных на остановку стремительного распространения COVID-19 в Украине», – говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний напомнил о заявлении Всеукраинского совета церквей, в котором религиозные деятели призвали Минздрав Украины воздержаться от обобщенных публичных обвинений в якобы общем несоблюдении религиозным сообществом противоэпидемических мероприятий. Вместо этого представители церквей призвали устранять возможные риски путем эффективного взаимодействия.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что у церкви есть опыт формирования в обществе новой культуры поведения, направленной на охрану здоровья и ответственное отношение к окружающим. По его словам, в контексте пандемии COVID-19 украинские церкви могут стать двигателем формирования безопасной культуры взаимоотношений между людьми – и не только во время богослужений, но и в повседневной жизни, особенно в учебном процессе.