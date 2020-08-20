Дали по 5 лет: На Донетчине осудили трех членов участковых комиссий «референдума» 2014 года

В Донецкой области Артемовский городской суд вынес приговор трем жительницам Северска Бахмутского района, которые участвовали в организации «рефередума о признании самостоятельности ДНР». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Женщин обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Судом установлено, что в мае 2014 года три женщины из собственных идеологических соображений, по предварительному сговору с другими лицами, принимали активное участие в организации и проведении в помещении местного кафе-ресторана незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве членов участковой избирательной комиссии», – говорится в сообщении.

Осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.