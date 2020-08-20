Нам просто повезло: В Мариуполе рассказали о нюансах украинского и местного коронавируса (Фото)

Особенность заболеваемости коронавирусом в Мариуполе – практически все пациенты теряли обоняние. Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением Больницы скорой медицинской помощи Мариуполя Елена Шаповал, передает «Сайт города Мариуполя».

Отделение, которым она руководит, было выделено как профильное для лечения пациентов с COVID-19. Первый такой больной поступил 16 марта.

«Капельные инфекции – это моя специализация. Я занимаюсь этим всю жизнь. И я авторитетно могу сказать: коронавирус есть, он опасен, и это – не грипп. Это другая инфекция. До сих пор мы крайне мало знаем о нем. Вот уже полгода, как мы боремся с COVID-19, но информации все так же мало. Мы не знаем, вырабатывается ли иммунитет у переболевших, если да – насколько длительный, мы не знаем, каковы последствия будут для здоровья у тех, кто перенес болезнь. Наши ожидания от хода распространения инфекции все время не оправдываются. И даже мои представления о вирусе сейчас и весной этого года – кардинально иные», – говорит Елена Шаповал.

Она отметила, что сейчас в Мариуполе отмечается рост именно тяжелых форм заболеваемости. По состоянию на 18 августа в отделении проходили лечение 25 пациентов. «И это пациенты средней тяжести и тяжелые, нуждающиеся в кислороде. Так много тяжелых случаев у нас еще не было», – подчеркивает медик.

По мнению Шаповал, мы сейчас на пике первой волны COVID-19, «мы выходили из жесткого карантина, когда не прошли даже плато». «Было несколько дней в июне, когда отмечалось небольшое снижение – и все, а потом болезнь снова пошла в рост. Так что это не вторая волна. Вторая волна начнется осенью и зимой. Вот как только мы все закроем окна (сейчас-то у нас и дома, и в автобусах, и в офисах окна на распашку, все проветривается), закупоримся в помещениях, так сразу и начнется рост инфекции», – предполагает врач.

Вирус мутирует. По ее мнению, просто повезло, что вирус в Украине менее летален, чем тот, что был в Италии. Но опасно то, что люди перестали его бояться, перестали следовать правилам безопасности. Этим и объясняется сейчас такой рост заболеваемости. Вирус стал менее летальным, но стал проще распространяться.

Шаповал напомнила, что лекарства от коронавируса еще нет. «На сегодняшний день доказательной базы в лечении коронавирусной инфекции не существует просто потому, что ее не может быть. Прошло очень мало времени. Информация о вирусе меняется каждый день. И те протоколы лечения, которые мы получили в марте, принципиально отличаются от тех, что мы имеем сейчас. Они менялись несколько раз… Да, нигде в мире пока эффективного препарата для лечения COVID нет. Мы лишь корректируем общее состояние пациентов. При этом отделение располагает всеми необходимыми для этого препаратами, в том числе очень дорогими антибиотиками, препаратами кардиогруппы, и так далее», – рассказывает она.

Шаповал заверила, что все лечение пациентов идет за счет государства. «Мы можем в исключительных случаях предложить пациенту докупить какое-то симптоматическое средство, но это – в исключительных случаях. Всеми необходимыми препаратами обеспечены полностью», – сказала она.

Признаки коронавируса у жителей Мариуполя практически такие же, как и в иных регионах. «Разве что потеря обоняния. На этот симптом в Мариуполе жалуются почти все наши пациенты», – обратила внимание врач.

«Заболевание начинается как обычная респираторка, может быть даже не очень высокая температура. Часто к этому присоединяется пневмония. Это основное проявление коронавируса. Он отличается тем, что сразу опускается вниз. Чтобы вирус мог проникнуть в клетку, в этой клетке должны быть рецепторы, которые позволяют вирусу это сделать. Вот те рецепторы, которые дают возможность коронавирусу прикрепиться, они располагаются в нижних дыхательных путях. Поэтому пневмонии», – пояснила Шаповал.

В отличие от гриппа, коронавирус имеет более долгое течение. «Если при гриппе можно назвать день и час, когда ты заболел, то здесь – нет. Сначала появилась какая-то слабость, инверсия обоняния, возможно, сухой кашель, а потом все это нарастает, как снежный ком, и уже на вторую неделю приходится пик заболевания», – продолжает медик.

Шаповал уверяет, что финансирование их медиков идет своевременно. Даже когда «тормозило» государство, включались власти Мариуполя. «Сейчас мы получаем обещанные 300% надбавки. И в реальных деньгах врач в инфекционном получает около 20 тысяч гривен, медсестра – 12-15 тысяч. Но вы же понимаете, что размер зарплаты каждого зависит от выслуги лет, категории и других факторов», – пояснила она.

«Что касается рисков разразиться… Знаете, я здесь, в отделении, чувствую себя в большей безопасности, чем на улице, контактируя со случайными людьми. Здесь все сотрудники каждые две недели проходят ПЦР-исследование. Все меры безопасности – соблюдаются. Мы обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100%... За время эпидемии у нас не заболел ни одни врач, ни одна медсестра», – поделилась Шаповал.

По ее мнению, на сегодняшний день социальная дистанция – единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса. «Понимаете, можно даже с больным контактировать и не заразиться, если соблюдаешь дистанцию и если он не кашляет и не кричит, направляя в вашу сторону форсированный поток воздуха. Поэтому расстояние 1-1,5 метра спасет вас», – заключила специалист.

Напомним, что Мариуполь занимает второе место в Донецкой области по числу заболевших коронавирусом (первое место – у Славянска). Но столица Приазовья – это самый многочисленный по населению город подконтрольной Донетчине, здесь проживает 450 тыс. чел. И с начала пандемии по состоянию на 19 августа здесь коронавирусом заболели 229 человек.