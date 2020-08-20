Дом уже выбрали: В Мариуполе в этом году может заработать городская ипотека

В Мариуполе уже в этом году может появиться собственная, муниципальная, ипотека, которая даст возможность горожанам под минимальные проценты приобретать жилье в кредит. Об этом заявил Мариупольской городской голова Вадим Бойченко, передает «Сайт города Мариуполя».

В городе решили не ждать, когда ипотечная программа будет запущена на государственном уровне. «Это может быть очень долго», – пояснил мэр.

Поэтому разрабатывают собственную программу кредитования жилья. Средства на эти цели будут выделяться из городского бюджета.

Первым домом, квартиры в котором будут реализовываться через ипотеку, станет экспериментальный стальной дом по улице Амурской.

Идею таких домов предложили киевские архитекторы. Металл для стальных каркасов будут поставлять заводы компании «Метинвест».

Такое строительство, по словам городского головы, намного дешевле обычных бетонных или кирпичных стен. Кроме того, это дает возможность более свободной планировки квартир.

Сейчас на месте будущего дома по Амурской – пустырь. Но уже готов проект строительства стального 120-квартирного дома. И возведение его должно начаться уже в этом году.

«Мы регулярно изучаем социологию, смотрим, какие проблемы мариупольцы считают наиболее острыми на данном этапе. Начиная с 2015 года, этот список очень изменился. Впервые, наряду с проблемами здравоохранения, низким уровнем доходов и безопасностью мариупольцы называли отсутствие доступного жилья. Муниципальная программа ипотечного кредитования должна помочь решить эту проблему», – отметил Бойченко.