Обмен пленными: Украина провела верификацию более 100 человек, которых запрашивают «Л-ДНР»

В рамках гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились провести верификацию списков для обмена пленными. Об этом сообщила народный депутат (фракция «Слуга народа»), представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова, передает «Радио Свобода».

По ее словам, Украина уже провела проверку более 100 человек, которых запрашивают незаконные вооруженные формирования, и предоставила свой список противоположной стороне. Однако Международный комитет Красного Креста, о доступе которого в пенитенциарные заведения договорилась «нормандская четверка», до сих пор не допускают в тюрьмы на неподконтрольных Украине территориях.

«Со стороны ОРДЛО списков еще нет. Но механизм предполагает, что мы передаем информацию о запрашиваемых лицах в четырех категориях. Можно разделить эту информацию на две группы: установлено или не установлено запрашиваемое лицо», – рассказала Третьякова.

Она отметила, что довольно часто поступает информация, что тот или иной гражданин не установлен на неподконтрольной территории.

«Хотя, по нашей информации, он содержится в колониях так называемых республик. Со своей стороны, ОРДЛО часто запрашивает людей, которых в наших пенитенциарных учреждениях нет. Именно для того, чтобы решить эту проблему, было решено в Нормандском формате, что стороны разрешают допуск Международного комитета Красного Креста», – сказала Третьякова.

По словам депутата, украинская сторона уже отработала список, и по каждому человеку есть информация о том, содержится ли он в пенитенциарных учреждениях Украины или его там нет.

«"Та сторона" часто говорит, что Украина якобы не допускает МККК, это неправда. Я на постоянной связи с представителями МККК, и я постоянно их прошу подтвердить в ОБСЕ, что Украина не препятствует, Украина готова обновлять информацию по спискам. Хоть каждый день, мы держим руку на пульсе. Это работа большого количества служб. Наши списки отрабатываются», – подчеркнула Третьякова.