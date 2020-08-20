Большая стройка: На Донетчине ремонтируют дороги к опорным школам (Видео)

В Донецкой области идет ремонт дорог к опорным школам, работы начаты пока на пяти участках. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Две дороги ведут к Шаховской общеобразовательной школе: это участок длиной 3,8 км пути от Криворожья до Константиновки и 6,2 км дороги Софиевка – Дружковка. Обе дороги ремонтируем средства областного бюджета в рамках президентской программы "Большая стройка"», – написал Кириленко.

По его словам, на финансирование ремонта участка автодороги Криворожье – Константиновка выделили 64,8 млн грн, на участок дороги Софиевка – Дружковка – более 87 млн грн.

«На обоих дорогах завершили фрезерование, а на дороге от Криворожья до Константиновки (где работы начались раньше) уже завершили устройство основания и выравнивающего слоя», – сообщил глава ОГА.