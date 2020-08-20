Есть и плюсы: В Украине пояснили, когда бумажный паспорт можно не менять на ID-карту (Видео)

Новый ID-паспорт гражданина Украины в сотни раз более защищен, чем паспорт-книжечка образца 1994 года. Об этом заявил Владимир Полищук, пресс-секретарь Государственного предприятия «Документ».

«В украденном бумажном паспорте мошенники переклеивают фотографии, потом получают на него какие-то кредиты. Как говорят специалисты, которые разрабатывали ID-паспорт, он в сотни раз защищен, чем бумажный паспорт. Все биометрические данные, занесенные на чип электронного паспорта, – кодируются, и их нет в открытом доступе. Эти данные идентифицируются, сверяются только при пересечении границы или при получении каких-то административных услуг», – сказал он.

В Украине планируют вывести из оборота паспорта-книжечки со вклеенной фотографией и заменить их на пластиковые карты. Такое решение приняло правительство.

Полищук напомнил, что ID-паспорта в миграционных службах выдаются с 2016 года. «Это пластиковая карточка с чипом, которая заменяет паспорт-книжечку образца 1994 года. С 2016 года в качестве паспорта ID-карту, в частности, получали все подростки с 14-ти и 16-ти лет. Также эта карта выдавалась при замене бумажного паспорта. И сейчас новый документ может оформить в миграционной службе любой человек, не только тот, кому исполнилось 16, 25 или 45 лет (т.е. при первом получении или при периоде вклеивания новой фотографии, – ред.). Это позволяет избавиться от паспорта, скажем так, формата Советского Союза», – сказал он.

В дальнейшем такую пластиковую карту можно будет привязать к приложению «Дія» и пользоваться ID-паспортом без его присутствия.

Полищук отметил, что после 2016 года именно молодежь активно меняю свои бумажные паспорта на ID.

При этом, если у гражданина Украины в наличие действующий паспорт-книжечка, то ему не обязательно производить замену сейчас. «Пока паспорт не обветшает, пока человеку не исполнится 25 или 45 лет (когда нужно вклеивать фото, – ред.), он может пользоваться документом образца 1994 года. Но тот, кто хочет идти в ногу со временем, кто хочет получать административные услуги через интернет-сервисы, с помощью электронной подписи, конечно, стоит задуматься о том, чтобы поменять книжечку на ID-карту», – продолжил Полищук.

Он напомнил нюансы замены бумажного паспорта на электронный вид: «Нужно обратиться в миграционную службу или в иной паспортный сервис. Конечно, нужно взять ваш бумажный паспорт, ИНН, а также – свидетельство о рождении, свидетельство о браке (если вы в браке). Как правило, на прием в миграционную службу можно записаться онлайн, или физически придя туда. Непосредственно процесс подачи документов занимает 15-20 минут. Потом вы просто ожидаете смс-сообщение о готовности паспорта», – рассказал пресс-секретарь.

ID-карту бесплатно оформляют в подразделениях миграционной службы и в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ) – но это для впервые получающих паспорт. За эту же услугу в отделениях ГП «Документ» нужно будет заплатить от 400 грн, срок исполнения заказа – 10 или 20 рабочих дней.

ID-карта – не бессрочная. Взрослому человеку ее нужно будет менять каждые 10 лет. «Если в 14 лет ребенок сделал паспорт, то ему нужно поменять паспорт через 4 года. Потому что внешне дети очень быстро меняются», – уточнил Полищук.

А вот бумажный паспорт (при его внешне нормальном состоянии, вклеенных по возрасту фото) будет действовать и дальше. «Никто не будет активно призывать менять его на ID-карту. Но, если вы – современный человек, и хотите получать максимум административных услуг в режиме онлайн (те же справки, зарегистрировать предприятие и пр.), то вам лучше оформить "айдишку" и при наличии у себя определенного картридера (считывающего устройства) вы сможете без посещения государственных учреждений получать любые справки, документы», – пояснил пресс-секретарь.

По его словам, также активно оформляют электронный паспорт граждане Украины, которые часто ездят за границу: «Те люди, которые посещают Европу, знают, что наш паспорт-книжечка образца 1994 года там называют анахронизмом. Вернувшись, они говорят – я хочу такую же карточку, как в США».

При этом украинский загранпаспорт (даже нынешний биометрический) останется пока в бумажном виде. Т.к. в него физически нужно проставлять печати о пересечении границ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»