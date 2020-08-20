Авторы мемориала жертв Голодомора: В Мариуполе нашли, кто и как восстановит сгоревшее в 2014-м здание горсовета (Фото)

Мариупольский горсовет нашел подрядчика, который отремонтирует сгоревшее здание горсовета на проспекте Мира, передает «Сайт города Мариуполя».

Реконструкция здания должна быть завершена 31 марта 2021 года. Стоимость ремонта без внешних сетей составляет 112 083 017 грн. Работы будут финансироваться из субвенции местным бюджетам из государственного бюджета на проекты в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины».

Тендер выиграла компания ООО «Основа». 11 августа КП «Городское управление капитального строительства» Мариупольского городского совета заключило соглашение с компанией.

Субподрядчиком является ООО «Строительная и торговая компания "Мера"», которое выполнит работы на 82% стоимости ремонта админздания.

ООО «Основа» – из города Бровары (Киевская обл.). Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых помещений. В документации к тендеру на ремонт горсовета в Мариуполе компания указала, что в штате у нее 43 работника. Компания также владеет строительной техникой, кроме трех самосвалов. «Основа» известна как строитель «Мемориала жертв Голодомора» в Киеве.

Мемориала жертв Голодомора

Здание Мариупольского горсовета сгорело в период «русской весны» 2014 года, когда город был под контролем «ДНР». Первоначально капремонт здания Мариупольского горсовета был оценен в 34 млн грн. Затем был сделан проект на 108 млн грн, а СБУ пересчитала его и урезала на 27 млн грн.

В 2018 году был утвержден технический пакет документов для восстановления сгоревшего здания. Первоначально планировалось, что 10% от общей суммы реконструкции (10 млн грн) будет выделено из городского бюджета, 14 млн грн – из областного, а еще 30 млн были готовы инвестировать мариупольские бизнесмены.

Но за 6 лет цена изменилась, а здание наоборот еще больше обветшало.

В итоге, ремонтировать сгоревший горсовет будут не за деньги города. Часть средств – 81 млн грн – выделил Европейский банк реконструкции и развития.

Начало реконструкции здания несколько раз переносилось из-за того, что мэрия не могла найти подрядчика. Дважды был объявлен тендер, и дважды он был отменен из-за отсутствия предложений.

Проект восстановления здания был принят депутатами горсовета. Общая площадь составит 5274, 60 кв. м. Здание будет 4-этажным, витражным и утепленным. В новом здании намерены установить витражные окна, а на первом этаже организовать музей иконы Георгия Победоносца,

Сейчас фасад здания закрыт баннером.