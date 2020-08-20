Экс-сотрудница Хмельницкой облгосадминистрации работала на ФСБ России

Контрразведчики СБУ пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что экс-сотрудница Хмельницкой ОГА была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания в аннексированном Крыму в 2015 году. Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе страны, передавать данные о деятельности местных органов власти, международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов в Крым и в Москву.

«Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети. Во время обысков правоохранители обнаружили… средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведанные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли», – говорится в сообщении.

Сейчас руководительница агентурной сети ФСБ РФ задержана, она подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.