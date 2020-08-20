На Донетчине коронавирусом заразились 26 человек (Карта)

Сегодня, 20 августа, в Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 29 жителей. Среди больных – 4-ро детей и одна медработница. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

9 – в Мариуполе (мужчины 32 и 62 лет, девушки 5 и 9 лет, женщины 26, 45, 58, 59 и 60 лет);

9 – в Славянске (мужчина 79 лет, 5-годовалая девочка, женщины 66, 53, 66, 59, 56, 34 и 56 лет);

6 – в Мангушском районе (15-летний парень, мужчины 52 лет, женщины 20, 26 и 50 лет);

2 – в Селидово (мужчины 24 и 40 лет);

1 – в Краматорске (мужчина 49 лет);

1 – в Волновахском районе (мужчина 61 года);

1 – в Никольском районе (женщина 23 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1184 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 903 человек;

на лечении – 265 пациентов;

летальных случаев – 16.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.