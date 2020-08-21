RU
Все новости

В «ЛНР» на поле подорвался тракторист

21.08.20 08:27

В «ЛНР» тракторист подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

20 августа в 15:30 в п. Металлист (Славяносербский р-н) работник сельхозпредприятия при выполнении работ на поле на тракторе Т-150 подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавший – мужчина 1971 года рождения – с диагнозом «минно-взрывная травма» доставлен в больницу. Неврологические отклонения не выявлены, от госпитализации отказался.

«По факту происшествия ведется следствие», – уверяют в «ЛНР».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк