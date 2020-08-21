На неподконтрольной Донетчине вновь глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 19 августа подвергся глушению на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 августа.

«19 августа в двух случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения) в то время, когда пролетал над районами вблизи неподконтрольного правительству н. п. Набережное (77 км к югу от Донецка) и н. п. Таврическое (неподконтрольный правительству, 76 км к югу от Донецка)», – говорится в отчете.