RU
Все новости

На неподконтрольной Донетчине вновь глушили беспилотник ОБСЕ

21.08.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 19 августа подвергся глушению на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 августа.

«19 августа в двух случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения) в то время, когда пролетал над районами вблизи неподконтрольного правительству н. п. Набережное (77 км к югу от Донецка) и н. п. Таврическое (неподконтрольный правительству, 76 км к югу от Донецка)», – говорится в отчете.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк