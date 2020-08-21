Полковник СВР по указанию бывшего пограничника вывозил боеприпасы из зоны ООС, – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки (СВР) и бывшего пограничника на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба ГБР.

«По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. При попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены "перевозчики" оружия», – говорится в сообщении.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР были изъяты почти 6 тыс. патронов калибра 5.45, больше 4 тыс. патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручная противотанковая граната РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и граната Ф-1.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия для установления возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схеме.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.