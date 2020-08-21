ДТП в «ЛНР»: Есть погибший и пострадавшие

В «ЛНР» произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Авария произошла 20 августа в 16:55 в районе села Астаховка Свердловского (после переименования – Должанского) района на трассе. Водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, что привело к опрокидыванию автомобиля.

В результате ДТП погиб мужчина, личность которого устанавливается.

Пострадали мужчина 1994 года рождения и девочка 2009 года рождения. И мужчина, и девочка доставлены в реанимационное отделение больницы в Свердловске (Должанске) в тяжелом состоянии.