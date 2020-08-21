Дали список: Что покупают родители в детсады Мариуполя (Видео)

Перед детсадом – по магазинам. Список со всем необходимым мама дошкольницы Наталья из Мариуполя получила от воспитателя.

В этом году женщина перевела дочь в новую группу. «Сначала говорили – на год этот список, потом сказали, что это на 3 года. Я не знаю даже, как это хранить. Это особый склад надо. Если каждый по две бутылки, то 15 человек – это 30 бутылок "химии" в группе», – говорит Наталья.

В перечне – более 20 позиций. Половина указанного – для творческих занятий в саду. Это цветная бумага, краски, карандаши, пластилин.

Для чего остальные – женщина не понимает. Средство для мытья посуды, жидкое мыло, мусорные пакеты, туалетная бумага – стоимость такого набора составляет около 200 грн.

По словам мариупольчанки, отдельно нужно дать еще 50 грн в фонд группы и сада.

В детсаду говорят, что список составили сами родители. Они решили помочь перед началом нового учебного года, так как вещей, которыми обеспечивает город, не хватает. Этого воспитатель маме не объяснила. «Не совсем корректно была проведена работа педагога с родителями», – сообщила и.о. заведующей детского сада №56 Ирина Бирдина.

По ее словам, провести общие родительские собрания сейчас нет возможности, поэтому более активные родители помогают воспитателю в подготовке к учебному году.

Помогают воспитателю и родители другого детсада. Дочь местной жительницы Янины занимается в саду уже 2 года. «Родительский комитет сам собирается, сами сдаем на все нужды. Решаем мы сами. Сдаем по 30 грн в месяц», – рассказывает Янина.

Заведующая детсада №67 Светлана Гирина уверяет: счетов родителям – не выставляют. Смогут работать и без этих денег. Приобретения, по ее словам, только для того, чтобы улучшить материально-техническую базу и улучшить условия для детей. При этом на родительских собраниях заведующая говорит об участии в различных мини-проектах, общественных проектах.

В профильном департаменте говорят, что обеспечивают учреждения всем необходимым согласно закону. Поэтому все неучтенные траты – на родителях. «В соответствии с законом об образовании, родители обязаны обеспечить условия для организации образовательного процесса. Право родителей – принимать окончательное решение. Если родители не согласны – в каждом учреждении есть заведующий», – объясняет специалист Департамента образования Мариупольского горсовета Ирина Куркина.

Таких списков покупок быть не должно, настаивают специалисты. Решать, что нужно и что нет, родители должны коллективно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донбасс»