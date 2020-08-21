COVID-19: Украина переступила порог в 100 тыс. заболевших с начала пандемии

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас за минувшие сутки заболели 2106 человек. Из них 118 детей, а также 136 медработников. Уже вторые сутки подряд мы фиксируем больше 2 тыс. заболевших в сутки. Были госпитализированы 487 человек. И это наибольшее количество людей, которые были госпитализированы за сутки в течение всей пандемии. За последние сутки в Украине зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 637 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 100 643 человека. Из них 6 820 детей и 10 219 медработников. Мы уже переступили порог в 100 тысяч. В 100 тысяч заболевших за все время пандемии в Украине. При этом в целом выздоровели 51 078 пациентов. Летальных случаев – 2 207», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170), Львовской (162) областях, а также в г. Киеве (156).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 183 (по данным Донецкой ОГА – 1 184) случая COVID-19, в Луганской – 213 случаев.