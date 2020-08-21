ООН при поддержке ЕС объявляет конкурс малых бизнес-грантов для предпринимателей Донбасса

Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке Европейского Союза, правительства Королевства Дания и правительства Японии объявляет конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление или расширение микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей, и в отдельных районах и городах Запорожской области вдоль побережья Азовского моря. Об этом сообщает ресурсный центр «Гурт».

Цель программы – восстановление и усиление деловой активности, снижение напряженности на рынке труда и обеспечение развития секторов экономики, которые являются критически важными для дальнейшего экономического развития региона.

Общая сумма грантового пула, который распределяется в течение 2019-2020 годов, составляет 5,24 млн долл. США, в том числе 2,56 млн долл. США для конкурса, который объявляется.

Более подробную информацию можно найти на сайте Творческого центра ТЦК.

Максимальная сумма одного гранта – 250 тыс. грн. Предприниматели, которые получат грант, должны сделать свой вклад в реализацию бизнес-плана (в денежной или иной форме, например, безоплатным трудом, предоставлением оборудования, помещения и т.д.) в размере не менее 25% от стоимости проекта.

Заявки нужно подавать исключительно через онлайн-систему приема заявок по ссылке.

Заявки заполняются и подаются только на украинском языке.

Конечный срок подачи заявок: до 23:59 (по киевскому времени) 6 сентября 2020 года. Неполные заявки, и заявки, поступившие позднее установленного срока, будут автоматически отклонены.

Программу ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.