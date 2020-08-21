Сводка из зоны ООС за 20 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

20 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы. За прошедшие сутки задокументированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ: неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку выстрелы были провокационными, украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелы со стороны НВФ не отмечены, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ не открывали огонь по территории ДНР за последние сутки».

Там добавляют, что «зафиксированы несколько нарушений украинской стороной условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия: утром 20 августа в поселке Верхнеторецкое вблизи Горловки противник вел инженерные работы, вечером того же дня поднял в воздух беспилотник возле села Водяное под Мариуполем, а со стороны Дзержинска (после переименования – Торецк, – ред.) отмечен взрыв».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.