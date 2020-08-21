Подготовить ребенка к школе: В «ЛНР» назвали цены

Средняя стоимость подготовки ребенка к школе в «ЛНР» составляет около 10 тыс. руб. (3,7 тыс. грн по местному курсу на 21.08.2020). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», на Центральном рынке Луганска стоимость канцелярского набора для ученика младших классов обойдется в 1 375 руб. (грн).

В этот набор входят:

по 10 тетрадей в линию и клеточку – 200 руб. (75 грн);

20 обложек на них – 100 руб. (37 грн);

5 ручек – 40 руб. (15 грн);

5 карандашей – 25 руб. (9 грн);

набор цветных карандашей из 12 цветов – 135 руб. (50 грн);

набор фломастеров из 12 цветов – 120 руб. (45 грн);

пенал на одну секцию – 150 руб. (56 грн);

точилка – 20 руб. (7 грн);

линейка и ластик – по 15 руб. (6 грн);

папка для тетрадей – 80 руб. (30 грн);

альбом – 65 руб. (24 грн);

ножницы – 50 руб. (19 грн);

клей – 20 руб. (7 грн);

односторонняя цветная бумага (набор из 8 цветов) – 35 руб. (13 грн);

цветной картон (набор из 8 цветов) – 65 руб. (24 грн);

краски (6 цветов) – 75 руб. (28 грн);

3 кисти для рисования – 45 руб. (17 грн);

стакан-непроливайка – 20 руб. (7 грн);

дневник – 100 руб. (37 грн).

Одежда и обувь для мальчика обойдется в 5 200 руб. (1 940 грн):

костюм "тройка" (пиджак, жилет, брюки) – 3 000 руб. (1 119 грн);

рубашка с длинным рукавом – 500 руб. (187 грн);

галстук – 200 руб. (75 грн);

5 пар носков – 200 руб. (75 грн);

туфли – 1300 руб. (485 грн).

Одежда и обувь для девочки стоит 4 200 руб. (1 567 грн):

блузка – 600 руб. (224 грн);

сарафан – 1 250 руб. (466 грн);

3 пары колготок – 600 руб. (224 грн);

туфли – 1 500 руб. (560 грн);

2 банта – 250 руб. (93 грн).

Стоимость общих вещей для мальчика и девочки составит 3 800 руб. (1 418 грн), где спортивный костюм – 1 200 руб. (448 грн), кроссовки – 1 200 руб. (448 грн), ранец – 1 400 руб. (522 грн).

Таким образом, средняя стоимость подготовки к школе мальчика составляет 10 375 руб. (3 871 грн), девочки – 9 375 руб. (3 498 грн).

В то же время, утверждают в «республике», стоимость канцелярского набора на школьной ярмарке на одном из предприятий в Луганске составляет 883 руб. (329 грн). Рубашка, брюки и галстук для мальчика обойдутся в 2 234 руб. (834 грн), а блузка и сарафан для девочки – в 1 673 руб. (624 грн), стоимость ранцев начинается от 1 089 руб. (406 грн).

Так, средняя стоимость канцелярии и некоторых предметов одежды на школьной ярмарке для мальчика составляет 4 206 руб. (1 569 грн), а для девочки – 3 645 руб. (1 360 грн).

Напомним, здесь можно прочесть о том, сколько стоит школьная форма в «ДНР», а здесь – сколько стоит канцелярия.