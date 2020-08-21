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Всего – 17 смертей: В «ЛНР» умер еще один человек с коронавирусом

21.08.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек с коронавирусом скончался. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 21 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 640», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 605 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».

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