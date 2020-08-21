Проект «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето»: Итоги и наблюдения очередного сезона

Завершился шестой сезон проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето». В нем приняли участие порядка 80 ребят, переживших ужасы вооруженного конфликта. С 2015 года участниками проекта стали более 4500 детей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Шестой год Надя Оришко из Новолуганского каждый день мечтает об одном и том же – чтобы на Донбассе наступил мир. Девочке 13 лет, все ее детство проходит под дробь автоматных очередей и грохот взрывов.

«Первый обстрел застал нас дома. Не успели спуститься в подвал, поэтому прятались с детьми в ванной. Младший сын, ему тогда было три года, вообще не понял, что происходит. А дочь очень испугалась», – рассказывает Наталья Оришко, мама девочки.

В 2019 году Надя стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето». Это были две недели отдыха в комфортабельном санатории «Перлина Донеччини», который спрятался в лесу у Святогорска. Каждый день с детьми работали психологи – и это общение Наде очень помогло. Девочку научили бороться со страхами, быть сильной и позитивной. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса новый сезон проекта проходил в онлайн-формате. И Надя решила участвовать в нем вместе со своим младшим братом.

«Впечатления от проекта замечательные. Не только у детей, но и у меня тоже. Дети впервые за лето и взяли в руки карандаши, фломастеры, краски! Веселились, смеялись, рисовали! Это было интересно и полезно», – рассказывает Наталья Оришко.

Надя признается, что ей в экспериментальном сезоне проекта больше всего понравилось общение с психологом.

«Надя, Саша, другие дети были очень включены в групповые занятия. За время проекта я сделала несколько интересных наблюдений. Например, можно уверенно говорить, что травмы войны уже уходят у деток на второй план! Особенно это видно по ребятам, которые участвовали в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" в прошлые годы», – рассказывает психолог Ольга Жога.

По ее словам, участников проекта больше всего интересовали свои эмоциональные состояния, переживания, то, как они чувствуют себя среди сверстников. Один мальчик так и сказал: «Я и не думал, что такие проблемы есть еще у кого-то».

«Малыши были особенно счастливы оттого, что им уделяют столько внимания. Из-за карантина они давно сидят дома, а благодаря проекту снова оказались среди других детей. Столько счастливых глаз я давно не видела!», – говорит Ольга Жога.

Надин братик Саша в восторге от «Кино Лета» – уникальной активности, в рамках которой мальчики и девочки учились снимать кино и видеоролики.

«Мы рассказывали детям об истории кино и видеоблогерства, учили актерскому мастерству, объясняли основы монтажа. Но больше всего участникам понравились практические задания – снимать видео. Дети почувствовали себя настоящими звездами кино!», – говорит ведущая интенсива «Кино Лето» Екатерина Усменцева.

Шестой сезон проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» завершен. В нем приняли участие порядка 80 ребят, переживших ужасы вооруженного конфликта. С 2015 года участниками проекта стали более 4500 детей.

«Ринат Ахметов – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса. Среди проектов этого направления – реабилитация раненых детей, помощь в их лечении и протезировании, но у "Мирного лета" особая миссия – излечить детские души. В этом году проект прошел в экспериментальном онлайн-формате, и судя по отзывам участников и их родителей, этот эксперимент можно признать успешным», – сказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.