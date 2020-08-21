COVID-19: Минздрав объединяет больницы «первой» и «второй» волны из-за большого числа заболевших

Из-за ежедневного роста больных COVID-19 в Украине объединяют больницы «первой» и «второй» волны. Об этом сегодня, 21 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Я считаю, что мы должны уже говорить, что у нас нет больниц "первой" волны и "второй" волны. Я дал соответствующее задание, чтобы мы их все просто объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы. Потому что COVID-19, я хочу еще раз отметить, часто имеет тяжелое течение болезни. И оказание медицинской помощи возможно иногда исключительно только в условиях стационара. А это, конечно, требует ввода дополнительных коек. Я каждый день практически подписываю соответствующее распоряжение о вводе новых больниц в тех или иных областях. У нас заполняются койки. Причем, заполняются по всей Украине», – сказал Степанов.