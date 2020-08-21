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В «ДНР» коронавирусом заразились 18 медиков

21.08.20 11:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки диагностировали 59 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно исследованиям, проведенным 21 августа, выявлены 59 случаев заболевания COVID-19. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и один случай – у прибывшего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 18 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчины в возрасте 71 года и 61 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 21 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 247:

  • на лечении – 1 007 пациентов,
  • выписаны – 1 116 человек,
  • летальных случаев – 124.

«По состоянию на 21 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 113 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

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