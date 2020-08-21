Резкий рост: На Луганщине за сутки выявили 20 заболевших COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

в Северодонецке – 9 человек (3 – больны пневмонией, 6 – находились в контакте с ранее заболевшими);

Рубежном – 1 человек (находился в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий);

Лисичанске – 7 человек (6 – находились в контакте с ранее заболевшими, 1 – находился в самоизоляции после возвращения из региона с красным уровнем эпидемической опасности в пределах территории Украины);

Станично-Луганском районе – 1 человек (находился в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий);

Новоайдарском районе – 1 человек (находившийся в контакте с ранее заболевшим).

Таким образом, по состоянию на 21 августа в Луганской области подтверждены 226 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 142 человека;

продолжают лечение – 83 пациента (36 – в больницах, 47 – лечатся амбулаторно);

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 августа в Украине COVID-19 заболели 100 643 человека (51 078 пациентов – выздоровели, 2 207 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 184 случая (выздоровели – 903 пациента, летальных случаев – 16).

В «ДНР» – 2 247 заразившихся (выздоровели – 1 116 человек, летальных случаев – 124). В «ЛНР» – 640 заразившихся (выздоровели – 605 человек, летальных случаев – 17).