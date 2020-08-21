Сын Зеленского переболел COVID-19

Сын президента Украины Владимира Зеленского переболел коронавирусом. Об этом глава государства сегодня, 21 августа, сказал на брифинге во время визита в Николаевскую область, отвечая на вопрос журналистов, пишет «Сегодня».

«Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети – более-менее нормально, только температура, – то взрослые переносят эту болезнь очень тяжело. Поэтому я всем желаю здоровья и очень прошу быть осторожными особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится. Поверьте нашей семье – никто не боится, пока у тебя рядом кто-то не заболел. Болезнь полностью изматывает. На второй неделе у людей ощущение, что они умирают», – сказал он.

Зеленский также отметил, что за прошедшие сутки зафиксировано больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом.

«Мы уже на этой волне "за две тысячи". Она очень опасна … Увеличение количества больных для нас просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей … Никто не понимает, пока родной человек не заболеет – насколько тяжело выдержать это», – резюмировал президент.

Напомним, 16 июня супруга президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована после заражения COVID-19.